IAEA称福岛核处理水排放计画符安全标准 北韩抨击

（法新社首尔9日电报导）针对联合国国际原子能总署（IAEA）声称日本福岛第一核电厂核处理水排放入海计画总体符合国际安全标准，北韩今天加以抨击。

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日本政府计划在未来数十年间将遭受海啸袭击的福岛第一核电厂的核处理水排放入海，国际原子能总署认定这项排放计画符合标准。

这项排放计画引起了邻国的担忧，促使中国禁止部分日本食品进口，也在南韩引发抗议行动。

北韩中央通信社（KCNA）刊登北韩国土环境保护省一名官员的声明，这名官员在声明中表示，核处理水的排放将对「人类生命、安全、及生态环境造成致命的负面影响」。

声明中提到：「重要的是，国际原子能总署的不公正行为，积极支持和促成日本排放核污染水的计画，这令人难以想像。」

在2011年311大地震引发的海啸导致福岛第一核电厂3个机组发生炉心熔毁，为冷却反应炉内熔融核燃料棒，使用了大约133万立方公尺的地下水、雨水和水，这些累积的污染水贮存在福岛第一核电厂内。

福岛第一核电厂透过净化装置去除污染水中氚以外的多数辐射物质，并计划将其稀释后在未来数十年间排入海中。

© 2023 AFP