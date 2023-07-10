乌兹别克现任总统米尔济约耶夫 成功挑战3连霸

（法新社塔什干10日电） 根据今天的初步计票结果，乌兹别克总统米尔济约耶夫（Shavkat Mirziyoyev）赢得第3个任期，他将继续领导这个受严格管控、富含天然气资源的中亚国家直至2030年。

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现年65岁的米尔济约耶夫承诺向外国投资和旅游业开放乌兹别克，并在这个中亚人口最多的国家实施关键的国内改革。

初步计票结果显示，米尔济约耶夫以87%的得票率赢得昨天的选举，他的对手是3位知名度不高的候选人。

他在强硬派已故总统卡立莫夫（Islam Karimov）掌权时担任总理，在2016年首度胜选坐上总统大位，并于2021年连任成功。

今年初，宪改公投通过，让米尔济约耶夫可以再做两任总统，且每一任的任期从5年延长至7年。这样的改变，意味着他可以继续执政到2037年。

前苏联国家乌兹别克毗邻阿富汗，具有战略位置的优势。

米尔济约耶夫将自己塑造成一位创造「新乌兹别克」的改革者，还表示他希望尽快让国内生产毛额（GDP）成长一倍至1600亿美元。

米尔济约耶夫以经济和教育作为连任竞选主轴。他终止乌兹别克棉花田血汗劳工的问题，以及释放在卡立莫夫长期执政期间被关的政治犯。

© 2023 AFP