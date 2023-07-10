克宫：瓦格纳兵变落幕数天后 蒲亭与佣兵首脑会谈

（法新社莫斯科10日电） 克里姆林宫今天表示，俄罗斯总统蒲亭6月29日在克宫接见佣兵组织「瓦格纳集团」（Wagner Group）首脑普里格津，时间点在瓦格纳集团的短命兵变宣告失败数天后。

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克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，蒲亭（Vladimir Putin）「评估了6月24日的（兵变）事件」，也「听取（瓦格纳）指挥官们提供的说法」。

这场针对俄国军事高层的兵变最后是以一份协议告终，兵变落幕至今已过了两个多星期，但关于瓦格纳集团和这份协议的命运，仍存在重大不确定性。

根据协议，普里格津（Yevgeny Prigozhin）及部分佣兵预计流亡至俄国的盟邦白俄罗斯，想继续帮俄国打仗的佣兵则会跟正规军签约。

蒲亭与瓦格纳指挥官们一共会谈3个半小时，期间蒲亭「提供他们（包括战斗角色在内的）替代雇佣选项」。

培斯科夫说，瓦格纳指挥官们「强调他们坚定支持…国家元首」，「他们也说准备继续为祖国作战」。

白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）居中斡旋瓦格纳停止兵变；他6日表示，普里格津及其手下都不在白俄。

© 2023 AFP