厄瓜多监狱紧张加剧 4名受刑人上吊自尽

(法新社厄瓜多基多9日电） 厄瓜多监狱管理当局今天表示，狱方人员在巡察时发现4名受刑人身亡，死因显然为上吊自尽。这是厄瓜多惩教系统最新一起骚乱事件。

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法新社报导，厄瓜多全国监狱办公室透过通讯软体WhatsApp发布新闻简报指出，工作人员与安全暨监狱巡查队（Security and Penitentiary Surveillance Corps）在视察狱中建筑期间，发现有4名受刑人已无生命迹象，情况显示他们死于上吊。

厄瓜多全国监狱办公室表示，这起事件发生在该国西南部城市旧巷（Portoviejo）一座监狱。

当局指出，厄瓜多贩毒暴力事件日益猖獗，自2021年起至少已夺走420条人命。

厄瓜多贩毒组织正争夺控制市场及走私路线，该国监狱情况已沦为拉美最糟之一。

官方数据显示，厄瓜多的36处监狱约能容纳3万名受刑人，但现在却收容了3万1321名囚犯，大多数受刑人是因非法贩毒被捕。 厄瓜多坐落于哥伦比亚与秘鲁这两大古柯硷产地之间的，该国自现任总统拉梭（Guillermo Lasso）2021年5月上任以来，已查获455吨毒品。）

© 2023 AFP