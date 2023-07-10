拜登北约峰会前先访英 盼进一步深化两国关系

（法新社伦敦10日电） 前往立陶宛参加北大西洋公约组织（NATO）峰会前，美国总统拜登今天先前往盟国英国访问，盼「进一步加强与英国的密切关系」。

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拜登将在这趟短暂的英国行中会见英国国王查尔斯三世（King Charles III）以及英国首相苏纳克（Rishi Sunak）等人。

行前，美国白宫表示，拜登将寻求进一步加强与英国的密切关系。

查尔斯三世将在温莎城堡（Windsor Castle）接见拜登，并讨论他长久以来关注的气候变迁议题。

这也是查尔斯三世5月加冕以来，两人首次会面。

拜登并未参加查尔斯三世的加冕典礼，而是由第一夫人吉儿（Jill Biden）代为出席，不过拜登夫妇去年9月有联袂出息已故英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）的丧礼。

而拜登此行也将与英相苏纳克会面，是他们近几个月来第5次碰面。

唐宁街（Downing Street）表示，拜登来访「反映两国间坚定的情谊」。

苏纳克上个月到美国进行为期两天的访问，两国领导人讨论了有关乌克兰、人工智慧（AI）监管、英国脱欧后英美关系等的议题。

他们也同意建立新的经济伙伴关系，即「大西洋宣言」（Atlantic Declaration）。

拜登表示，美国没有比英国「更亲近的盟国了」。

英美两国都是乌克兰的重要盟国，而在拜登同意提供集束弹药给乌国政府后，俄罗斯侵乌的议题势必会成为今天最重要的议题。

鉴于这种武器留下的未爆弹会对平民构成长期危险，美国此举已引发人权组织担忧及盟友的不安。

对此，拜登表示，做出这项决定「非常困难」，但乌克兰正耗尽弹药，集束弹有助于乌国对俄军展开的反攻行动。

全世界有超过120个国家签署了一项禁止生产、储存、销售和使用集束炸弹的公约，苏纳克8日强调，英国也是其中一员。

不过苏纳克强调，有提供乌克兰重型战车和长程武器的英国，仍会继续支持乌国。

© 2023 AFP