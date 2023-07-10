方济各将晋升21位枢机主教

（法新社梵蒂冈市9日电） 天主教教宗方济各（Pope Francis）今天表示，他将在9月底任命来自世界各地的21名新枢机主教，其中包括前辅仁大学董事、现任香港教区主教周守仁。

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9月30日召开的「枢密会议」（Consistory），将是86岁的方济各10年前上任以来的第9次。

教宗今天在圣伯多禄广场（St Peter's Square）使徒宫（Apostolic Palace）窗口进行每周日的三钟经（Angelus）祷告后说道：「他们来自的地方，显示出教会的普世性，以及教会不断向普世万民宣讲天主的慈爱。」

80岁以下的枢机主教，包括今天提名的18名枢机主教，都被称为「枢机选举人」，他们将参与投票提名方济各的继任者。

9月底的枢密会议后，枢机选举人将会有137位，其中约73%是由方济各任命。这将提高下一任教宗认同方济各愿景的可能性，建立一个更加进步和包容的教会。

方济各也增加下一任教宗来自亚洲和非洲的可能性，因为他不断任命来自这些地区的枢机选举人，对欧洲国家的重视程度，也低于他的前任。

方济各担任教宗以来，一直希望把远离罗马的开发中国家神职人员晋升到教宗这个最高位置，作为他多样性和包容性总体哲学的一部分。

方济各今天宣布的名单包括基督信仰正在成长的地区的神职人员，例如拉丁美洲、非洲和亚洲。

成为枢机主教的大主教包括南苏丹首都朱巴（Juba）、南非开普敦（Cape Town）等地的大主教，以及香港主教周守仁，周守仁拥有哈佛心理学博士学位，将是教廷改善与共产中国关系的关键。

© 2023 AFP