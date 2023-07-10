日本九州恐迎史上最强降雨 多处山崩酿1人死亡

（法新社东京10日电） 日本九州北部因豪雨酿成山崩灾情，造成1人死亡、数以万计民众被要求撤离家园，多名气象预报员今天纷纷警告，当地恐将迎来「史上最强烈的降雨」。

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当地消防部门告诉，福冈农村地区一名77岁妇女夜里在家中遭山崩土石掩埋，经证实死亡；她的丈夫已恢复意识并送往医院救治。

地方当局指出，邻近福冈的佐贺县唐津市也传出山崩灾情，共有3人失踪。

截至今天中午，福冈县和邻近的大分县已有超过42万人接获最高级别的撤离警告，警告写着：「你现在有生命危险，务必立即采取行动。」

而福冈县、广岛县、佐贺县、山口县和大分县则有超过200万人收到较低级别警告，力劝他们撤离危险地区。

日本政府设有5级疏散令，但不能强迫人们离开家园。

日本气象厅表示，大雨可能导致福冈和大分地区发生洪水及山崩。

日本气象厅气象预报部门主任杉本聪（Satoshi Sugimoto，译音）告诉记者：「福冈县各市政府已发布大雨特别警报。这是（该地区）史上最剧烈降雨…某种灾难很可能已经发生…目前的情况恐造成生命危险，务必确保人身安全。」

日本放送协会（NHK）影片显示，唐津市一处房屋上方的山坡上出现一道裂口，山壁已有部分崩入河中，许多传统房屋屋顶瓦片碎裂或滑落。

日本首相岸田文雄的办公室指出，已成立专案小组来协调因应降雨的相关措施。

日本内阁官房长官松野博一对记者表示：「我们接获报告指出，多条河流已泛滥成灾…且国内多处区域都发生山崩灾情…政府正在尽最大努力全面掌握灾情，并本着『人命第一』的政策采取相关措施。」

© 2023 AFP