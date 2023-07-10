瓜国前总统之子阿雷巴洛 要求让大选进行第2轮决选

（法新社瓜地马拉市9日电） 在瓜地马拉总统大选首轮投票爆冷拿下第2高票的前总统之子阿雷巴洛，今天向最高法院提出上诉，要求让8月的决选能顺利进行。

广告 继续浏览后续

阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）表示，他所属的政党已向宪法法院（Constitutional Court）提出申诉，要求推翻停止认证6月25日选举结果的决定。

在首轮投票中，中间偏左的「团结希望党」（Unity of Hope, UNE）候选人、67岁的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）获得第一高票，但有多个右翼政党认为选举恐有舞弊之嫌，要求当局检查选票。

宪法法院随后勒令检查选票，引发选举观察员和美国、欧洲联盟（EU）、美洲国家组织（OAS）等国际谴责，认为民主可能受到破坏。

法院下令重新检验投票结果已于6日完成，确认托瑞斯和阿雷巴洛得票率分居第一和第二。

然而，下级最高法院（Supreme Court of Justice, CSJ）在一份仅由主席巴尔德斯（Silvia Valdes）签署的声明中，下令选务当局暂缓认证选举结果。

阿雷巴洛在申诉中要求废除下级最高法院的命令，并对巴尔德斯可能「滥用权力」展开刑事调查。

挑战首轮选举结果的最后期限已于8日截止，托瑞斯也要求最高选举法院（Supreme Electoral Tribunal, TSE）认证结果，并为决选铺路。

托瑞斯在记者会说：「如果我们遵守宪法法院设下的最后期限，那么最高选举法院今天必须正式宣布进入决选。」

托瑞斯是瓜地马拉已故前总统柯隆（Alvaro Colom）的前妻，而阿雷巴洛则是前总统胡安．荷塞．阿雷巴洛（Juan Jose Arevalo）之子。

6月25日的首轮选举共有22位候选人，托瑞斯囊括15.86%的选票，阿雷巴洛则拿下11.77%。

若两人确定进入决选，瓜地马拉有望迎接10多年来首位政治立场偏左的总统。

© 2023 AFP