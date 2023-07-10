空袭夺22命 联合国警告苏丹濒临爆发「全面内战」

（法新社瓦德迈达尼10日电） 联合国今天警告，饱受冲突蹂躏的苏丹正处于「全面内战」的边缘，这可能破坏整个地区的稳定。上周的空袭造成20多名平民丧生。

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法新社报导，苏丹卫生部表示，首都喀土穆（Khartoum）的姐妹市恩图曼（Omdurman）8日遭到空袭，造成「22人死亡，大量平民受伤」。

本次空袭是苏丹爆发内战近3个月以来，引起公愤的最新事件。

截至目前，约有3000人在内战中丧生。幸存者通报大量性暴力事件，还有目击者提到针对特定种族的杀戮行动，抢劫也十分普遍；联合国警告，达佛（Darfur）西部地区可能存在危害人类罪行。

卫生部在脸书发布的影片显示，空袭过后，地上明显可见肢体不全的尸体，部分尸体则被覆盖住。

与正规军交战的准军事团体「快速支援部队」（Rapid Support Forces）声称，数波空袭共造成31人死亡。

居民也向法新社证实本次空袭。不过，苏丹武装部队昨天在声明中宣称，「空军8日并未对恩图曼的任何敌对目标进行打击」。

目击者还通报，昨天喀土穆总统府和恩图曼附近发生更多空袭，恩图曼南部出现机枪冲突和炮火攻击。

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）透过副发言人哈克（Farhan Haq）谴责恩图曼的空袭，并称此次空袭「据报至少造成22人丧生」，另有数十人受伤。

哈克说，「武装部队之间的持续战争已将苏丹推向全面内战的边缘，这可能破坏整个地区的稳定」，古特雷斯对此表示深深担忧。

喀土穆国际机场在其脸书（Facebook）页面上宣布，民航当局已将苏丹领空关闭期限延长至7月31日，惟经批准的人道主义和撤离航班不在此限。

© 2023 AFP