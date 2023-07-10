艾尔段改口将支持瑞典加入北约 以换取欧盟重启入盟谈判

（法新社伊斯坦堡10日电） 土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）今天宣布，一旦欧洲联盟（EU）同意与安卡拉恢复停滞已久的入盟谈判，他就会支持瑞典加入北大西洋公约组织（NATO）。

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据报导，北约在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）举行峰会前夕，西方领导人希望在面对俄乌战争时展现团结立场。

艾尔段今晚将在维尔纽斯会见瑞典总理克里斯特森（Ulf Kristersson）。

艾尔段表示，阻碍土耳其加入欧盟的领导人，现在希望他支持瑞典的北约成员国资格。

艾尔段接受电视媒体访问时表示：「几乎所有北约成员国都是欧盟成员国。我现在向这些国家喊话，他们已经让土耳其等待50多年，我将在维尔纽斯再度向他们喊话。」

他说：「首先应为土耳其加入欧盟打开大门，然后我们就会为瑞典打开（加入北约的）大门，就像我们为芬兰打开大门一样。」

艾尔段还说：「这就是我昨天在电话上告诉美国总统拜登的内容。」

土耳其于1987年首次申请加入欧洲经济共同体（European Economic Community，欧盟的前身）；1999年成为欧盟候选国；2005年正式启动入盟谈判。此后，由于安卡拉遭控侵犯人权，入盟谈判于2016年陷入僵局。

© 2023 AFP