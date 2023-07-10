萨尔瓦多执政党支持总统竞选连任 外界质疑合法性

（法新社圣萨尔瓦多9日电） 中美洲国家萨尔瓦多执政党今天通过支持总统布格磊（Nayib Bukele）明年竞选连任，批评人士则对布格磊连任的合法性提出质疑。

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41岁的布格磊在最高法院允许他寻求竞选连任后，去年9月宣布将竞选连任，引发外界对于此举是否合宪的激烈辩论。

右翼的新理念党（New Ideas）举行党内选举，而布格磊是唯一的参选人。

新理念党的选举委员会主席龚萨雷兹（Karen Gonzalez）告诉媒体，新理念党正式公布布格磊赢得总统候选人资格。不过，他并未透露布格磊拿下多少票数。

根据萨尔瓦多法律规定，政党必须举行党内选举选出2024年总统候选人。

尽管遭人权组织强烈批评，布格磊打击街头暴力帮派获得国内超过90%民众的支持，挟着高民调的优势。

萨尔瓦多宪法规定总统一任的限制。

2021年，布格磊和最高法院与检察总长发生冲突，因而撤换了5名最高院法官和检察总长，以及全国1/3的法官。

法院然后发布一项决议允许总统竞选连任，但批评人士表示宪法禁止竞选连任。

人权团体、联合国和美国皆对萨尔瓦多当局任意逮捕，不人道的监狱环境，以及日益独裁等情况感到不安。

其他打算参与明年大选的少数政党已宣布下周举行党内选举。萨尔瓦多将在明年2月举行大选。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2023 AFP