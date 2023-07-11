东南亚国家协会外长会议 首要议题缅甸危机

（法新社雅加达11日电） 东南亚国家协会外长今天齐聚印尼，将以缅甸危机为主题进行2天会谈。一向被认为是清谈居多而不见实绩的东协，在如何或应否与缅甸执政的军政府重新接触，仍存有不少歧见。

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这2天的东南亚国家协会（ASEAN）外长会议结束后，接下来各国外长将与中国、美国与其它强权进行会谈，会中预期美国国务卿布林肯（Antony Blinken）将寻求反制中国在南海问题上的武断。

东协长期以来一直被指责为无实际作为的空谈团体，这次在解决缅甸危机的外交努力上，依旧存在分歧。

自2年多前的军事政变推翻翁山苏姬的政权以来，缅甸一直遭受致命暴力蹂躏，新上台的军政府血腥镇压异见份子。

东南亚1名外交官向法新社表示，东协外长会议前几天正进行「额外努力」，希望能整合这个组织就缅甸问题的看法。

然而，鉴于「少数成员对如何解决（缅甸）问题有不同看法」，这位官员对前景「不太乐观」。

缅甸目前仍是东协成员，但因军政府未能执行2年前商定的5点计划而被禁止参加高阶会议，该计划旨在结束暴力，重启谈判以解决危机。

东协企图重启执行计划但毫无结果，因为军政府无视国际批评并拒绝与反对派接触。

东协外长会议后，接下来是13日的「东协加3」部长级会议，也就是东协10国加上日本、韩国和中国；再来就是14日的东亚峰会（East Asia Summit）外长会议，此会将有18国参加，包括美国与中国。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）预计将出席东亚峰会外长会议。今年3月莫斯科持续入侵乌克兰之际，拉夫罗夫曾与布林肯简短交谈，这回两人又将在东亚峰会外长会议共处一室。

美国国务院主管东亚事务的亚太助卿康达（Daniel Kritenbrink）8日向记者表示，北京争议不断的南海行动，将成为东亚峰会外长会议的议程重点。

© 2023 AFP