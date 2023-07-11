以色列国会一读通过争议司改案 全国再爆示威

（法新社耶路撒冷11日电） 以色列国会今天一读通过司法改革计画中一项重要议案，数小时后全国各地爆发抗议活动。反对者表示，这项司改计画将威胁民主。

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法新社报导，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府在1月份提出司改计画后，引发大规模示威游行，迄今仍继续推动这项具有争议的改革。

抗议者阻挡以色列各地道路，聚集在特拉维夫（Tel Aviv）附近班古里昂机场（Ben Gurion Airport），警方称上午有超过40人遭到逮捕。

参与抗议的医师贾伦（Eitan Galon）表示：「我来到这里是因为政府正在摧毁-完全摧毁-以色列的民主。我们会抗争到底。」

贾伦在耶路撒冷（Jerusalem）郊外高速公路上抗议，附近有警察以高压水炮驱散示威者。

以色列中部城市莫地因（Modiin）附近高速公路沿线交通也因示威者而陷入瘫痪。莫地因位于耶路撒冷与经济枢纽特拉维夫之间。

在耶路撒冷议会附近，有更多抗议者挥舞着蓝白相间的国旗及敲鼓，警方则部署骑警。

警方发表声明指称，他们「认可示威的自由，同时也会维护法律与秩序」。

以色列抗议领袖先前宣布，将展开为期一天的示威动员，预计将在全国举办数十场集会。

© 2023 AFP