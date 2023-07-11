传Uber财务长将离职 但尚未决定确切日期

（法新社旧金山10日电） 路透今天引述彭博报导，指知情人士称优步（Uber Technologies）财务长尼尔森．蔡（Nelson Chai）打算离开这家叫车服务公司。

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根据报导，尼尔森．蔡已经告知Uber执行长柯霍斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）他打算离开，但尚未决定确切日期。Uber并未立即依路透要求对此事做出评论。

今天收盘小幅走低的Uber股价在盘后交易下跌约1%。

尼尔森．蔡2018年成为Uber财务长，1年后带领该公司完成首次公开募股（IPO）。

他负责监督数十亿美元的交易，包括2020年Uber以26.5亿美元（约新台币780亿元）收购餐饮外送服务Postmates，隔年再以22.5亿美元买下物流公司Transplace。

在进Uber之前，尼尔森．蔡曾在纽约证券交易所（New York Stock Exchange）、美林公司（Merrill Lynch）、CIT集团（CIT Group）担任高级职位。

尽管COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施松绑，通勤的人流回稳，Uber的业务也有所成长，但该公司仍在削减成本。5月时Uber表示，公司今年可望获利。

© 2023 AFP