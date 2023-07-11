北约峰会登场 法国、德国、挪威加码军援乌克兰

（法新社维尔纽斯11日电） 法国总统马克宏今天表示，将提供SCALP长程巡弋飞弹给乌克兰，以助乌军深入打击俄军战线后方的目标。德国与挪威也在北大西洋公约组织（NATO）举行峰会之际加码军援乌国。

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马克宏（Emmanuel Macron）今天抵达北约峰会会场时，宣布法国将提供SCALP飞弹，这跟英国供应乌克兰的「暴风之影」（Storm Shadow）是同款飞弹。

马克宏说，送去SCALP飞弹是要让乌克兰在反攻收复国土时，能够「深入」打击俄罗斯占领部队，但马克宏并未说明数量。

SCALP/暴风之影飞弹是一款英法联合研发的武器，拥有西方迄今援乌武器当中最远的射程（250公里），英国5月已宣布会供应一批这款先进武器。

德国今天也在立陶宛维尔纽斯（Vilnius）的北约峰会上，承诺额外军援乌克兰7亿欧元（约新台币241亿元）。德国防长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，新军援将满足乌克兰的防空、战车、火炮需求。

德国5月已宣布加码提供价值27亿欧元的武器给乌克兰，最新的7亿欧元军援则包括2具爱国者（Patriot）飞弹系统发射器、另外40辆貂鼠式（Marder）步兵战斗车、25辆豹1（Leopard 1）战车，以及2万发炮弹、5000发烟雾弹。

德国是协助乌克兰抗俄的第2大武器供应国。

另外，挪威政府今天承诺加码军援乌克兰25亿挪威克朗（约新台币75亿元），使得挪威今年军援乌国总额来到100亿克朗。

挪威总理斯托尔（Jonas Gahr Store）在北约峰会场边告诉记者：「乌克兰发动防卫作战，现在确实有此需要。」

挪威今天承诺加码的25亿克朗来自一笔750亿克朗的专款。这笔指定专款的用途为在2023至2027年间提供乌克兰平民和军事援助。

© 2023 AFP