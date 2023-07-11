土耳其同意瑞典加入北约 将联手反恐深化经贸合作

（法新社维尔纽斯10日电） 瑞典总理克里斯特森今天表示，他「很开心」瑞典与土耳其总统艾尔段达成协议，让土国支持瑞典加入北大西洋公约组织（NATO）。

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克里斯特森（Ulf Kristersson）在北约关键峰会于立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）召开前向记者表示：「我们往瑞典获正式批准加入北约迈出很大一步。这对瑞典来说是美好的一天。」

北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）表示，艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）今天同意将瑞典加入北约的申请案提交土国国会批准。

另外发布的声明中，概述了瑞典与土耳其之间达成的协议。

土耳其过去一直阻挠瑞典加入北约的申请案，指控斯德哥尔摩当局藏匿安卡拉当局视为恐怖分子的库德族人士。

克里斯特森说：「艾尔段总统致力于推动尽快批准瑞典入北约的申请案。」

他又说，两国将「继续共同努力打击组织犯罪与恐怖主义」，并同意「深化在经济、贸易与投资上的合作」。

艾尔段今天也要求欧洲联盟（EU）恢复土耳其停滞已久的入盟谈判，以作为瑞典加入北约的先决条件。

克里斯特森说：「从瑞典这方面来说，我们持续提倡欧盟与土耳其间更紧密的合作。」但克里斯特森表示，瑞典没有承诺声明外的任何事。

瑞典入北约案仍须经由土耳其国会批准，艾尔段已同意推动批准程序。

匈牙利也尚未同意瑞典的申请案，但总理奥班（Viktor Orban）已表示他将跟随艾尔段的脚步。

同样也在维尔纽斯参加北约峰会的美国总统拜登向史托腾柏格致谢，他说：「我期待欢迎总理克里斯特森与瑞典成为我们的第32个北约盟国。」

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）也在社群网站推特（Twitter）表示乐见这则「好消息」。

© 2023 AFP