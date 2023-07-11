新加坡主权财富基金淡马锡 投资组合净值缩水

（法新社新加坡11日电） 新加坡主权财富基金淡马锡控股公司（Temasek Holdings）今天表示，由于全球市场波动，上一个财政年度的投资组合净值缩水5.2%，公司将采取更谨慎的策略。

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全球投资足迹遍布新加坡以外的淡马锡表示，截至3月止的财政年度，投资组合净值为3820亿新元（约新台币8兆9139亿元），低于前一个年度创纪录的4030亿新元。

1年股东总回报率为负5.07%，主因当局为了打击通膨紧缩货币政策，导致利率上升。

然而，3年股东总回报率为8.0%，10年总回报率为6.0%，20年总回报率为9.0%。

淡马锡投资长罗锡德（Rohit Sipahimalani）表示：「鉴于总体经济环境充满挑战，我们保持谨慎的投资立场，且预期这个财政年度的投资将放缓。」

淡马锡名列全球排名十大主权财富基金，握有新加坡航空（Singapore Airlines）和新加坡最大银行星展集团（DBS Group）等持股。

淡马锡在亚洲的投资比例为63%，大多在新加坡和中国，且在交通运输、金融服务、电信、房地产和生命科学等领域都有投资。

© 2023 AFP