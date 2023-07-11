纽西兰白岛火山爆发6方被控安全缺失 当局开庭审理

（法新社威灵顿11日电） 纽西兰白岛（White Island）2019年火山喷发，「巨大爆炸」吞噬游客，造成22人死亡，多人严重烧伤，针对相关各造安全缺失的审理今天展开。

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2019年12月，纽西兰热门观光景点白岛火山爆发，当时岛上约有50人，大部分是澳洲观光客。

这起发生在纽西兰北岛（North Island）外海的火山爆发，造成22人死亡，数十人重伤，火山爆发后当局启动大规模医疗行动，让伤者进入纽澳各地烧伤病房治疗。

控方律师麦唐纳（Kristy McDonald）告诉奥克兰地方法院（Auckland District Court）：「火山爆发也涉及大爆炸。」

包括两家旅游公司和白岛拥有者Whakaari Management Limited在内的6造被控在灾难发生前违反卫生和安全法规，但他们都否认不法。

麦唐纳说，拥有白岛的家族事业在火山爆发前每年赚进约100万纽币（约新台币1937万元）。

「他们从登上白岛的每位游客身上获利。」

但她说，管理公司未妥善评估风险，提供个人保护装备或确立撤离路线。

相关控罪并不会导致入狱服刑，但若被判有罪，恐面临最多150万纽元罚款。

© 2023 AFP