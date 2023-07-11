美国南部遇热浪袭击 逾5000万人面临高温风险

（法新社洛杉矶10日电） 美国南部遭到热浪袭击，加州、德州到佛罗里达州有超过5000万人面临高温带来的风险。

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美国国家气象局（National Weather Service, NWS）警告，大量热空气正徘徊在美国西南部几个以沙漠为主的州，亚利桑那州、内华达州、新墨西哥州部分地区的气温可能飙破摄氏38度。

美国国家气象局已向加州中、南部地区发布高温警示，洛杉矶郡（Los Angeles County）部分地区明天之后的气温料将高达摄氏44度。

美国国家气象局警告，「酷热是与天气相关的头号杀手」，还说这种「极端高温几乎无法在一夜之间缓解，将对所有无法有效降温，及（或）补充充足水分的人构成影响」。

美国国家气象局发布高温警示前，有初步数据显示，全球均温上周已连续3天刷新历史纪录。

根据缅因大学（University of Maine）利用卫星数据和电脑模拟来测量全球气候状况的「气候再分析仪」（Climate Reanalyzer），7月6日地表平均温度达摄氏17.23度，创下非官方统计数据新高。

气候科学家对人为造成全球暖化的影响发出警报，并且警告2023年将是有记录以来最热的一年。

根据美国国家气象局资料，德州正历经长时间的「热穹现象」（heat dome），也就是暖空气像对流烤箱一样困在大气层中；德州边境城镇艾尔帕索（El Paso）9日创下连续24天气温高达华氏100度（约摄氏38度）的纪录。

先前的纪录是1994年的连续23天。

美国国家气象局说：「看样子接下来还会有很多华氏气温破百度的日子。」

美国国家气象局表示，亚利桑那州的高温有望成为「持续时间最长的热浪，或持续时间最长的热浪之一，这取决于测量方式」。

目前为止，这个地区已有10天气温超过摄氏43度。

「纽约时报」报导，亚利桑那州土桑市（Tucson）的援助组织整个周末都在发送冰块、瓶装水和运动饮料开特力（Gatorade）等物资。

© 2023 AFP