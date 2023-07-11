脸书：中国网络煽动者正不断「进化」　以扩大影响力

（法新社雪梨11日电） 社群平台脸书今天表示，中国经营的假帐号网络正在「进化」，采取新策略在海外挑起争端。

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Meta公司主管告诉澳洲参议院调查外国干预的小组，中国网络过去7个月来出现明显的「策略转变」。

Meta发言人马钦（Josh Machin）说，中国脸书（Facebook）的假帐号网络正日益频繁地试图利用记者、慈善组织和公关公司来影响舆论。

马钦告诉调查小组：「我们发现一整套崭新的策略在进化。」

Meta近期移除数十个隶属中国网络的脸书帐号，这个网络在欧洲从事散播假消息的行动，包括分享攻击移民和LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）维权人士的煽动性内容。

Meta曾于今年5月表示，这个网络还成立了媒体公司作为幌子，不仅聘用自由作者，还企图招募示威群众。

澳洲今年将就原住民权利举行历史性公民投票，有人担心外国藉机利用社群媒体在澳洲境内煽动种族分裂。

Meta的澳洲暨纽西兰政策主任加利克（Mia Garlick）说，公司将在公投前推出一套对抗假消息的措施。

澳洲在监管数位平台方面一向走在前端，先前已采取措施强制这些平台移除暴力影片，并交出网路煽动者的身分资料。

澳洲政府近期还提出新法案，如果脸书、谷歌（Google）、推特和TikTok等平台的母公司没有好好打击假消息，罚款可能高达全球年营收的5%，堪称全球最严苛的惩罚之一。

© 2023 AFP