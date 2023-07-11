英准引渡至美受审 亚桑杰妻称此举恐不利拜登选情

（法新社日内瓦10日电） 针对英国政府批准将维基解密（Wikileaks）创办人亚桑杰引渡到美国的决定，亚桑杰的妻子史黛拉称，拜登在选举期间处理亚桑杰一案恐不利选情。

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澳洲籍的亚桑杰（Julian Assange）因泄露有关伊拉克和阿富汗战争的美国军事机密，成为引渡至美接受审判的对象。

法新社报导，他的妻子史黛拉（Stella Assange）告诉日内瓦记者俱乐部（Geneva Press Club）说：「（总统）拜登随时都可以结束这一切。在选举期间对朱利安（亚桑杰）进行审判并不符合（拜登）政府的利益。」

史黛拉接着说：「英方…正抛出信号，希望加速对亚桑杰的引渡。所以他很有可能在夏末被引渡至美国。」她说：「拜登政府必定要处理这个问题，即使我认为这并不符合他们的利益。」

今年52岁的亚桑杰，因自2010年起发布了约70万份与美国军事和外交活动相关的机密文件，而遭到美国起诉。

亚桑杰可能面临数十年的刑期，而他的支持者则视他为新闻自由的烈士。

亚桑杰2019年被英国警方逮捕之前，在厄瓜多驻伦敦大使馆躲藏了7年，藉此躲避被引渡至瑞典回应多项性侵指控。

过去4年中，他一直被关押在伦敦东部高度戒备的贝尔马什（Belmarsh）监狱。

史黛拉表示，对拜登来说，「明智之举」会是「停止这一切并结束这场引渡」。

根据史黛拉说法，亚桑杰2021年轻微中风后，健康状况正「持续恶化」。

© 2023 AFP