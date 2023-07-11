越裔澳籍异议男被控恐怖主义 越南坐牢近4年后获释

（法新社雪梨11日电） 当事人委任律师今天表示，2019年在越南被指控涉恐怖主义，而被监禁的越南裔澳洲籍异议人士康超文，如今已经获释，并已返回雪梨与家人相聚。

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于越战期间反对共产党的康超文（Chau Van Kham，音译）在一趟赴越南「寻找真相」旅行时被捕，于2019年11月被越南当局判处12年有期徒刑。

康超文的委任律师阮丹芳（Dan Phuong Nguyen，音译）在寄给法新社的声明中指出：「我们分享这个好消息，康超文的身体健康，他今天已经回到家人身边。」

阮丹芳说，康超文已在澳洲与妻子和两个孩子团聚，他感谢澳洲政府和关心他的人力挺。

康超文现年74岁，为退休面包师傅，因持不同政见、涉「反对人民政府的恐怖主义」而被判刑。

他的律师当时在河内告诉法新社，康超文是在越南进行人权研究，会见运动人士，以及与公民社会组织联系时被捕。

澳洲政府感谢越南释放康超文，并说澳方是在晚间获悉此项决定。

法新社报导，康超文自2010年以来，一直是被禁的反政府组织越新党（Viet Tan）成员。

河内政府以「煽动暴力」为由，在2016年将越新党列为恐怖组织，此后越新党由大多数在海外的成员负责运转。 （译者：纪锦玲）

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