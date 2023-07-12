中国跟索罗门签署警务合作 纽澳促公开协议细节

（法新社雪梨12日电） 澳洲和纽西兰敦促中国公布与索罗门群岛新签订的警务合作协议细节，并指出北京当局此举恐推升南太平洋地区的紧张局势。

广告 继续浏览后续

索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）本周访问北京期间，先后签署9项协议，其中包括一项允许中国在索罗门群岛派驻警察直到2025年的协议。

自索罗门群岛2019年与台湾断交以来，中国在索罗门投注极大关注，允诺提供大量支援并为一系列关键基础设施计画提供金援。

澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）昨天表示，外界担心索罗门群岛和中国间的警务合作协议恐「引发更多区域竞争」。

黄英贤的发言人在声明中表示：「索罗门群岛与中国应立即公布该协议，向澳洲和该地区公开其意图，使太平洋大家庭能够共同思考这项协议对我们共同安全的影响。」

纽西兰外交部也对此事表达不安。

一名发言人今天表示：「我们希望该协议内容对外公开，以便了解对太平洋地区的安全影响。」

索罗门群岛是太平洋地区最贫穷的国家之一，在中国、澳洲和美国竞相争夺地区影响力之际，索罗门群岛正处于一场不断升级的拉锯战中心。

© 2023 AFP