力求入盟 泽伦斯基：乌克兰将让北约更强大

（法新社维尔纽斯11日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天在北大西洋公约组织（NATO）成员国于立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）举行峰会的现场，力促北约让乌国加入，并称「乌克兰将让北约更强大」。

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泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）站在立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）身旁说：「北约将为乌克兰带来安全，而乌克兰将让北约更强大。」

乌克兰军方稍早表示，在乌东的巴赫姆特（Bakhmut）地区反攻俄罗斯军队已有进展。巴赫姆特曾以盐矿和气泡酒闻名，但在俄乌战争中几乎被夷为平地，是整场战争中拉锯最久、最血腥的一役。

泽伦斯基说：「巴赫姆特一役是欧洲争取自由最具决定性的战役之一，我们的子孙将铭记在心。」

泽伦斯基曾说，他不期望乌克兰能在俄乌战争结束前加入北约，但他仍准备力促北约成员国为乌克兰入盟订出明确时间表。

他说：「今天，我带着信念出发来到这里…希望北约不会犹豫、不会浪费时间。」

他还说：「我希望这种信念能转化成信心，对我们理应拥有的解决方案的信心。」

乌克兰和北约的东欧成员国认为，唯有将乌国置于北约的集体防御保护伞下，才能吓阻俄罗斯。

北约2008年曾表示，乌克兰总有一天可以加入，但当时并未订下时程；如今美国、德国等强权对于进一步发展一直抱持谨慎态度。

© 2023 AFP