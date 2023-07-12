墨西哥爆炸攻击造成3警丧生

（法新社墨西哥瓜达拉哈拉12日电） 墨西哥哈里斯科州（Jalisco）州长阿法罗表示，昨天发生一起「前所未见」的爆炸攻击事件，造成3名警察丧生，另有10人受伤。

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阿法罗（Enrique Alfaro）在社群网站推特（Twitter）写道，警察和州检察官办公室工作人员遭受了「懦弱的爆炸攻击」，初步造成了3名警员死亡和10人受伤。

阿法罗说：「这是一起前所未见的事件，显示了这些组织犯罪集团能做出什么事。」他更补充：「整体来说，这次攻击也代表墨西哥全国面临的挑战。」

哈里斯科州位于墨西哥西部，是最有势力贩毒集团之一哈里斯科新世代（Jalisco New Generation Cartel）的大本营。这个组织插旗墨西哥各地，并卷入与其他贩毒组织的争端。

阿法罗说，哈里斯科州安全当局「持续开会」以调查此次攻击事件，目前此事尚未归咎于特定犯罪组织。

根据当地特莱维萨电视台（Televisa）报导，爆炸事件发生在安全官员乘坐的车辆附近。

尽管汽车炸弹攻击事件在墨西哥很少见，但6月间在瓜纳华托州（Guanajuato）曾发生汽车炸弹炸死一名国家卫队成员并伤及另外数人的事件。瓜纳华托州也深受与贩毒集团有关的暴力事件冲击。

南部的葛瑞罗州（Guerrero）昨天则有13名遭抗议者绑架的安全人员在谈判达成协议后获释。

官员表示，抗议者遭犯罪组织渗入。葛瑞罗州近年也饱受贩毒集团间争地盘暴力冲突的困扰。

墨西哥政府2006年发动具争议的扫毒军事行动，在那之后已出现超过34万起谋杀案和约10万起失踪案，其中大部分归咎于犯罪组织。

© 2023 AFP