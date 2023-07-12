总理投票前夕 泰国选委会建议暂停皮塔国会议员职务

（法新社曼谷12日电） 泰国国会将于13日投票选出新总理，却因候选人皮塔作为国会议员持有媒体股份，被控违反竞选规则。距离议会投票仅剩1天，泰国选举委员会今天建议宪法法庭暂停皮塔的议员职务。

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皮塔（Pita Limjaroenrat）领导的前进党（Move Forward）在5月14日选举中拿下最多席次。但皮塔面临不少挑战，上个月，泰国选举委员会成立了一个特别委员会，调查他是否符合竞选公职的资格。

选举委员会今天在声明中表示：「选举委员会已考虑了这个问题…并认为根据泰国宪法，皮塔的议员身分无效。」并称选委会已结束调查。

选委会主席主席逸提蓬（Ittiporn Boonpracong）向法新社证实，该机构已建议宪法法庭暂停皮塔的国会议员职务。

选举委员会的调查围绕皮塔涉嫌拥有一家现在已停止运作媒体公司的股份。根据泰国选举规定，国会议员不得持有媒体股份。

选委会表示，「有证据表明国会议员皮塔在选举登记日仍持有媒体股份，这是选举候选人不被允许的」。选委会证实，将向宪法法庭提交调查结果，以「进一步审议」。

尽管宪法法庭原订于今天召开会议，目前尚不清楚何时会对此案作出裁决。

根据泰国法规，即使皮塔被暂停国会议员职务，他仍然能够合法角逐总理一职。

皮塔在国会告诉记者，他的「精神很好」，并称「明天将依原定计画举行表决」。

© 2023 AFP