爱沙尼亚总理：北约可以保卫波罗的海三国国土

（法新社维尔纽斯11日电） 爱沙尼亚总理卡拉斯（Kaja Kallas）今天告诉法新社，她认为北大西洋公约组织（NATO）在改革防御强化东翼战力后，能阻止俄罗斯在波罗的海国家边境发动的任何潜在攻击。

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北约正在立陶宛举行为期两天的峰会，卡拉斯在会议开始时告诉法新社：「我确信现在我们能从第一刻起、第一�伎�始保卫我们的国土。」

北约领导人将在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）签署新的区域防御计画，这将是北约自冷战以来首次详细规画，各成员国将如何协助防御脆弱的东翼地区。

由于对俄罗斯入侵乌克兰的残暴行为感到震惊，北约表示将转换策略，将在俄国边境阻止它，而不是让它侵占领土。

卡拉斯曾在去年于马德里（Madrid）举行的北约峰会前警告，依照北约当时的防御计画，爱沙尼亚将被俄国军队摧毁。

北约国家已增派数千名军队人员到其东翼，以便更迅速地应对莫斯科当局发动的任何侵略行动。

卡拉斯表示：「现在我们有了执行这些决策的军事计画，我们已从威慑姿态转向防御态势。我们所要做的就是以实际能力执行那些计画，而盟友们正在逐步加以实践。」

© 2023 AFP