美国邪教「曼森家族」成员范豪顿 获假释出狱

（法新社洛杉矶11日电） 加州监狱当局表示，连环杀手曼森的弟子范豪顿（Leslie Van Houten）在入狱50多年后，今天出狱。

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由曼森（Charles Manson）领导的「曼森家族」（Manson family）于1969年夏天在洛杉矶犯下至少9起骇人听闻的谋杀案，现年73岁的范豪顿（Leslie Van Houten）所涉案件也在其中。

范豪顿后来被判处无期徒刑，数十年来，寻求让范豪顿获释的所有努力均遭历任加州州长挡下。

而自2016年以来，范豪顿曾5度被建请假释，但每次都遭前任州长布朗（Jerry Brown）和现任州长纽松（Gavin Newsom）否决，直到上周纽松宣布放弃挑战。

范豪顿的律师提特罗（Nancy Tetreault）表示，范豪顿是1969年连续杀人案被定罪的「曼森家族」成员中，最先获得假释的人。

提特罗说，范豪顿今天离开加州南部科罗纳（Corona）的一所监狱，搬进一处地点保密的中途之家，她将在那里待上一年。

提特罗表示：「从入狱那天起，她（范豪顿）就是一名模范受刑人，她接受治疗已有40年，已经完全变成另一个人。」

虽然范豪顿没有参与女星莎朗泰特（Sharon Tate）的命案，但她承认翌日晚上参与另一起谋杀案，将杂货商妻子拉碧安卡（Rosemary LaBianca）刺杀16刀致死。

纽松的发言人上周表示，「受害者家属和所有加州人一样，仍然感受到1969年曼森家族谋杀案带来的残酷影响」

© 2023 AFP