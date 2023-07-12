逾300移民赴加纳利群岛途中失联 搜救迄无所获

（法新社马德里11日电） 西班牙海岸防卫队接获援助团体通报有3艘移民船只在从西非前往加纳利群岛（Canary Islands）途中失踪后，今天持续搜救行动，但仍无所获。他们昨天才在附近救起数十人。

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西班牙海上救援与安全协会（Salvamento Maritimo）发言人表示，一架救援飞机已派往加纳利群岛，但「没有任何发现」。

她接着说，海岸防卫队也要求区域内的其他船只多加留意。

她也指出，在昨天的搜救行动中，救难人员发现一艘载有78名来自撒哈拉沙漠以南地区移民的船只，他们被送往大加纳利岛（Gran Canaria）。

关注移民问题的援助团体「行走的边界」（Walking Borders）表示，据信这3艘失踪的船只是在近几周离开西非塞内加尔海岸。

「行走的边界」发言人指出：「其中一艘船上大约有200人，另外两艘船上分别有50至70人。」

「行走的边界」创办人马勒诺（Helena Maleno）昨天表示，其中最大一艘船在6月27日从塞内加尔南部卡沙曼斯地区（Casamance）的渔村卡方腾（Kafountine）出发。

据他转述，失联移民的家人表示，他们在几天前就与这艘船失去联系，船上「有很多未成年人」。

「行走的边界」表示，另外两艘船共有约120人，他们在6月23日离开塞内加尔海岸。

© 2023 AFP