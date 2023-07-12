10月起法国民众修鞋补衣可获奖金

（法新社巴黎11日电） 法国政府表示，从10月起将发放奖金，以鼓励民众修补衣服和鞋子，而不是将衣物给扔掉。

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此举目的是要减少法国人每年扔掉的70万吨衣物，这些衣物最终有2/3进入垃圾掩埋场。

负责生态事务的法国国务秘书库雅尔（Berangere Couillard）今天参观巴黎永续时尚中心La Caserne时表示：「从10月起，政府鼓励消费者修补衣服和鞋子。」

库雅尔邀请所有缝纫工作室和制鞋商加入生态组织「重制」（Refashion）系统，并贴上此系统的标签。

根据此一计画，顾客若修理鞋跟，可申请7欧元（约新台币245元）的补助；若修补衣服则可获10至25欧元。这些费用将从2023年至2028年的1.54亿欧元基金支出。

「重制」组织受政府指示从事支持产业永续发展的工作。该组织表示，法国2022年有33亿件服装、鞋子和家用亚麻布制品卖到市场上。

库雅尔说：「我们的目标是支持那些做维修的人。」她指的是缝纫工作室，也包括那些提供维修服务的品牌商。

纺织业是地球上污染最严重的行业之一，法国政府自2022年底推动纺织业大规模改革，这次补助民众修补衣物就是大改革的一环，此举是仿效家用电器维修奖金的作法。

© 2023 AFP