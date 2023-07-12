G7将承诺保障乌克兰安全 泽伦斯基重申盼入北约

（法新社维尔纽斯12日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天表示，乐见七大工业国集团（G7）作出新承诺来确保乌克兰安全，但他也说，这些承诺无法取代让乌克兰最终成为北大西洋公约组织（NATO）成员国。

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G7预计今天稍晚公布一项长期保障计画，以助乌克兰击退俄罗斯入侵，并吓阻未来的侵略行径。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天与北约秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）会谈后表示，G7的承诺不应被当成北约成员国地位的替代品，而应被视为「我们迈向整合的安全保障」。

他在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）的北约峰会中还说：「我们可以说，这场峰会成果良好，但要是我们收到（加入北约的）邀请，那样一来会最好。」

泽伦斯基告诉记者，「对乌克兰而言，最佳保障就是加入北约」，他有信心「乌克兰战后会加入北约」，「我们将尽己所能来实现」。

史托腾柏格则对泽伦斯基的处境表达同情，并强调乌克兰在本次峰会中取得的进展很重要。

他并指出，泽伦斯基与31位北约国家领导人即将出席「北约－乌克兰理事会」（NATO-Ukraine Council）第一场会议，而且几个北约成员国都在加码对乌克兰的双边援助。

© 2023 AFP