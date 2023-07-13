乌克兰武装部队收到美国集束弹药

（法新社基辅/华盛顿13日电） 乌克兰高阶军官今天表示，乌克兰武装部队已收到美国承诺给乌国的集束弹药，可用于加速反攻俄罗斯占领军。

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乌克兰陆军指挥官塔纳夫斯基（Oleksander Tarnavskyi）接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时说：「我们刚收到（集束弹药），还没使用，但它们可以从根本上改变（战场）局面。」

「敌人也了解，拿到这种弹药之后，我们会有优势。」

塔纳夫斯基也告诉CNN，乌克兰部队不会在人口稠密区域部署集束弹药。

美国上周表示将运送集束弹给乌克兰，不过这种弹药恐将对平民构成长期风险。

CNN今天也播出美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）的访问。被问及俄乌战争结束后，乌克兰会不会加入北大西洋公约组织（NATO），奥斯汀告诉CNN：「我很肯定那件事会发生。」

奥斯汀指出，乌克兰库存大多仍是苏联时期留下来的装备，在训练和装备方面，乌克兰还有工作要做，好达到北约的标准。

奥斯汀说：「我们正在做那项工作，同时在他们打这场仗的时候帮助他们。」

美国总统拜登（Joe Biden）今天也说，乌克兰有朝一日会加入北约，但在乌克兰仍与俄罗斯交战时就不可能发生。

© 2023 AFP