北约有意在日本开设联络办公室 马克宏反对

（法新社维尔纽斯12日电） 北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）有意加强与日本的关系，但法国总统马克宏今天反对北约在日本开设联络办公室的想法。

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以美国为首的北约对于中国逐渐增长的势力抱持愈来愈警惕的态度，因此试图强化与亚洲太平洋地区民主国家的合作。

北约正在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）举行峰会，澳洲、日本、纽西兰与韩国领袖连续第2年出席。

北约先前规划在东京开设联络办公室，以促进与日本的合作。但法国出手阻挡，坚称北约应专注于保护欧洲大西洋地区的责任。

马克宏（Emmanuel Macron）在峰会后表示：「不管别人怎么说，地理问题无法变通…印太地区不属于北大西洋，所以我们万万不能让人觉得北约似乎正在其他地区建立合法性、在地理上建立存在感。」

有些盟国外交人员对于马克宏的反对意见不以为然。

史托腾柏格会晤日本首相岸田文雄后坚称，在日本开设联络办公室仍是「讨论中」的议题。他说，北约想要在网路和海洋安全等领域深化与日本的合作。

史托腾柏格说，北约与亚太地区伙伴的会议，向外界传递了一个讯息：「安全不只是区域性，而是全球性，因此我们真的必须团结」。

他指出：「中国在新的军事能力上投入重资，就证明了这一点…我们预期，中国在2035年之前将在飞弹上装载1500枚核弹头，（射程）可达北美和全欧洲，也就是北约（成员国）的领土。」

史托腾柏格还说：「北约没有要变成全球军事联盟，而是认知到这个地区正面临全球性挑战，中国崛起就是其中之一。」

美国将中国视为主要的全球竞争对手，长期力促北约内部的欧洲盟国对中国采取更强硬的立场。

北约成员国领袖昨天发布声明，对于俄罗斯与中国「深化战略伙伴关系」表达担忧，并呼吁中国政府利用自身影响力去劝说俄国停止乌克兰战争。

© 2023 AFP