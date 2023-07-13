北韩：成功试射「火星-18」新型洲际弹道飞弹

（法新社首尔13日电） 北韩国营媒体今天报导，北韩已成功试射一枚新型洲际弹道飞弹；此前不久，平壤才怒气冲冲地扬言要将据称侵犯其领空的美国侦察机击落。

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北韩中央通信社（KCNA）指出，这枚「火星-18」（Hwasong-18）飞弹最高高度达6648公里，飞行了1001公里后落入东海。「火星-18」据称是一种新型固体燃料洲际弹道飞弹，此前北韩仅于4月测试过一次。

专家指出，这枚飞弹飞行时间约70分钟，与北韩之前发射的一些洲际弹道飞弹相去不远。

北韩中央通信社报导，由领导人金正恩督导的这次飞弹试射，是震撼「整个地球」的「大爆炸」。

根据报导，金正恩也矢言发动「一连串更强力的军事攻击」，直到美国和南韩的对北韩政策出现转变为止。

南韩军方昨已通报北韩进行飞弹试射，此时正值南北韩关系降至历史冰点时期之一，双方外交往来停顿，金正恩要求加强武器发展，包括战术性核武。

为因应此一发展，南韩和美国已强化安全合作，矢言一旦北韩动用核武，平壤将面临核子回应和政权的「终结」。

南韩军方表示，这次飞弹试射「是严重破坏朝鲜半岛和平安全的挑衅行为」，违反联合国对平壤制裁，并呼吁北韩停止这样的行为。

联合国、美国和其盟友，包括法国在内，都强烈谴责北韩这次飞弹试射。

美国国家安全会议（National Security Council）发言人霍奇（Adam Hodge）声明表示：「这次发射公然违反联合国安理会的多项决议，不必要地加剧了紧张局势，并危及这个地区安全局势稳定。」

北韩今年2月也试射一枚「火星-15」（Hwasong-15）飞弹，当时飞行了989公里。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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