澳洲防长：对乌军援F-18军机事关复杂

（法新社雪梨13日电） 乌克兰6月向澳洲询问数十架澳洲已退役F-18战机的状态，欲强化空中武力对抗俄军。澳洲国防部长今天对此提议态度模糊，称基辅的提议是个「复杂的问题」。

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澳洲在立陶宛举行的北大西洋公约组织（NATO）峰会场边同意加强对乌克兰军援，允诺增援价值6700万美元的30辆「巨蝮蛇」（Bushmaster）轮型装甲运兵车队。

不过，基辅也向澳洲询问数十架澳洲已退役F-18战机的状态。若基辅若能获得F-18，将有望大幅升级对抗俄罗斯空军的空中武力。

澳洲国防部长马勒斯（Richard Marles）表示，关于提供军机的对话「仍在进行」，但比其他形式的军事援助困难得多。

他告诉澳洲广播公司（ABC）：「飞机是一个复杂许多的问题…与飞机有关的情况相当复杂，但我方将持续与乌克兰就这点进行对话…我们给的、我们做的都需讲求务实并做出改变。」

乌克兰驻澳洲大使米罗什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）6月曾指出，基辅对F-18战机甚感兴趣，乌克兰「已请求提供资讯…乌克兰关注战机能力，包括这种战机（F-18）」。

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