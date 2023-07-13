联合国：达佛乱葬岗87具尸体 疑上月遭杀害

（法新社日内瓦联合国欧洲总部13日电） 联合国今天表示，疑似上月遭苏丹准军事武装团体「快速支援部队」及其盟友杀害的至少87人，他们的尸体被埋在达佛（Darfur）一处乱葬岗。 今年4月15日以来，柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）领导的政府军和他的前副手达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）指挥的准军事武装团体「快速支援部队」（RSF）爆发冲突。

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双方的冲突导致数千人死亡，数百万人流离失所，引发了人道危机；其中，在和查德接壤的广大西部地区达佛战斗最猛烈。

联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）表示，这些人于6月13日至21日期间在西达佛省首府日奈那（El Geneina）遇害，「快速支援部队」命令当地人将他们埋在市郊。

联合国人权事务高级专员公署表示，部分死者属于非阿拉伯民族的马萨利特人（Masalit）；死者中，有7位妇女和7位孩童。公署并强调，快速支援部队拒绝替他们举行体面的葬礼。

联合国过去曾接获通报，阿拉伯武装分子攻击马萨利特人；联合国并表示，冲突已经呈现「种族因素」。

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）表示，他「对死者及其家人和社区受到的无情粗野对待方式感到震惊」。

他说：「必须对这些杀戮事件进行迅速、彻底和独立的调查，并且展开究责。」他呼吁交战各方允许并协助搜寻死者。

© 2023 AFP