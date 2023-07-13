英防长：乌克兰应感谢军援 英国不是「亚马逊」

（法新社维尔纽斯12日电） 英国国防大臣华勒斯（Ben Wallace）今天说，乌克兰应对盟友伸出援手表现出更多感激之情，还说英国不是军事供应方面的零售电商巨头「亚马逊」（Amazon）。

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北大西洋公约组织（NATO）在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）举行峰会，向来与乌克兰关系和谐的英国方面突然发出异音。

但英国首相苏纳克（Rishi Sunak）迅速表态，避免让人以为英国不满乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）强烈要求西方提供更多支持。

记者在峰会场边询问华勒斯有关泽伦斯基抱怨北约没有为乌克兰入盟规划时间表一事，华勒斯说，乌克兰必须说服美国国会议员和抱持怀疑态度的其他国家政治人物「这么做很值得」，而且「无论如何，人人都希望看到感激之情」。

华勒斯回忆，他去年前往乌克兰，收到一份武器愿望清单。他说：「你知道，我们不是亚马逊…我当时开了11小时的车，却收到这份清单，我就是这样告诉他们的。」

不过，苏纳克在峰会上的记者会中说，泽伦斯基多次为盟国所做的努力表达了谢意，「我完全理解泽伦斯基想要尽他所能来保护人民、停止战争，我们会继续给予他需要的支持」。

泽伦斯基本人也否认任何暗指两国关系紧张的说法。他今天缓和语气说，即使乌克兰没有正式获邀加入北约，这场峰会的结果也很好，而且他已收到多个盟国有关防御计画的好消息。（译者：纪锦玲）

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