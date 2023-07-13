�Q里岛2024年起开徵旅游税 用于文化保存

（法新社雅加达12日电） 印尼政府今天宣布，旅游胜地�Q里岛明年起将向入境游客徵收每人15万印尼盾（约10美元、新台币310元）的旅游税，用于文化保存。

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仰赖观光业的�Q里岛每年吸引数百万外国游客到访，这个遍布海滩的岛屿企图藉由旅游热度增加收入，并保护岛上的热带风光。

�Q里岛省长瓦扬（I Wayan Koster）告诉当地议员：「这项费用在外国旅客造访�Q里岛期间只会收取一次。」

这项费用将以电子支付方式缴纳，实施对象为自海外入境�Q里岛，或是从印尼其他地方来到�Q里岛的外国游客，不会向印尼本地游客收取。

印尼在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间对违规者实施零容忍政策，目前正逐渐从疫情中复苏。根据官方数据，去年有超过200万名旅客造访�Q里岛。

当被问到开徵新税是否会使游客却步，瓦扬表示，当局不认为游客人数会因此下滑。

他告诉记者：「这不成问题。我们将把税收用于环境及文化上，并建造更优质的基础设施，让在�Q里岛旅游变得更舒适且安全。」

历经了多起外国旅客违规事件，包括不尊重当地印度教文化后，这个被棕榈树环绕的热门旅游景点矢言惩治这些行为不当游客。

�Q里岛移民当局上个月将1名丹麦籍女子驱逐出境，该名女子在骑乘摩托车时拍摄不雅影片。另一名俄罗斯籍女子4月因上传在圣树前拍摄的裸照而被驱离。

© 2023 AFP