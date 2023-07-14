与中国签警务协议引关注 索罗门称未威胁太平洋安全

（法新社雪梨14日电） 澳洲和盟邦认为索罗门群岛与中国达成的警务合作协议「对太平洋区域和平构成威胁」，索国驳斥这番说法，还说中国能在网路安全和社区警务方面，对索国的1500名警力提供帮助。

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法新社报导，美国、澳洲和纽西兰今天都敦促索罗门群岛「立刻」公开索国与中国签署的3年期警务合作协议细节，担心这将使区域竞争情势升高。

索罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）正在中国进行为期一周的访问。他在北京会见中国国务院总理李强后签署了9项协议，警务合作是其中之一。

中国媒体报导，中国和索罗门群岛警务首长于11日会晤，承诺要「将中国的警务与执法合作推升到全新境界」。

苏嘉瓦瑞办公室今天发表声明指出，索罗门群岛正在扩大其安全伙伴关系，除了现有的澳洲及纽西兰警务支援外，中国警方也将加入行列。

声明写道：「没有人能垄断知识。索罗门群岛是基于平等及尊重主权与领土完整性原则，与中国及所有伙伴展开合作。」

澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）表示，她昨天晚间在印尼首都雅加达会晤中共中央外事工作委员会办公室主任王毅时，已就「太平洋地区安全问题传达澳洲的明确观点」。澳洲和纽西兰都表示，应在太平洋区域内满足太平洋的安全需求。

苏嘉瓦瑞办公室声明指出：「索罗门群岛政府看不出来改善首都荷尼阿拉（Honiara）索罗门群岛皇家警察部队（Royal Solomon Islands Police Force）交通管制系统、提供警察装备，或完成法医验尸研究室，能为太平洋区域和平与安全带来什么样的威胁。」

© 2023 AFP