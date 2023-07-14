俄罗斯下议院通过法案 禁止变性手术

（法新社莫斯科14日电） 俄罗斯国会下议院国家院（State Duma）议员今天以压倒性多数通过一项新法案，这项法案将性别重置手术（俗称变性手术）视为非法，进一步巩固社会中的极端保守及反西方运动。

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俄国国家院在声明中表示：「国家院已禁止性别重置手术。」声明中并强调，所有派系「一致」投票同意通过新法案。

俄罗斯国家院议长沃洛金（Vyacheslav Volodin）在社群媒体上发表另一篇声明表示：「这项决定将可保护我们的公民和儿童。」

沃洛金指出，美国进行性别重置手术日益盛行，这导致美国的「堕落」。

沃洛金表示：「这对我们来说是不可接受的。」他解释了为什么这项倡议中的禁令获得国家院的支持。

新法禁止了除先天性缺陷儿童外的性别重置手术，也禁止人们在政府发出的文件中更改性别。

这项法案仍需获得上议院和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的批准才能生效，在立法者皆忠于克里姆林宫（Kremlin）的俄罗斯，这些步骤只是徒具形式而已。

俄国国家院在声明中表示，新法将会对俄国跨性别者产生全面性的影响：「已经改变性别的公民将被禁止收养孩子。若婚姻中其中一方改变性别，婚姻关系将被视为无效。」

32岁的心理学家德沃尔金（Yan Dvorkin）在今天的投票前告诉法新社，他担心这项新法可能会导致自杀案件增加。沃尔金是一个名为「Centre T」的俄罗斯非政府组织负责人，这个组织致力于为跨性别者提供协助。

他也提到，新法同样禁止性别肯定荷尔蒙治疗，这可能导致「荷尔蒙黑市」的出现。

自从俄国入侵乌克兰以来，俄国已采取了一系列保守措施，尤其是针对LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）社群，试图打压当局认为异常或受西方影响的行为。

© 2023 AFP