好莱坞编剧演员双重罢工 代表哪些意义？

（法新社洛杉矶13日电） 好莱坞的各制片公司本周未能和演员工会在谈判中达成协议，演员、编剧两类人员双双将于明天展开睽违63年的罢工，各国影剧界、周边产业都将受波及。

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主导这次罢工的「美国演员工会暨美国广播电视演员工会联合会」（SAG-AFTRA）拥有超过16万会员，其中不乏全球一线巨星，举凡汤姆克鲁斯（Tom Cruise）、安洁莉娜裘莉（Angelina Jolie）到强尼戴普（Johnny Depp）都是工会会员。

● 好莱坞打喷嚏 全球影剧业都着凉

大咖巨星不须从罢工获得经济利益，因为他们都是由经纪人与制片厂谈个人合约，报酬远远超出工会所争取的最低标准，但他们的表态却能令制片公司不得不正视工会的诉求。

虽然亲身参与罢工的可能微乎其微，但包括梅莉史翠普（Meryl Streep）、班史提勒（Ben Stiller）、柯林法洛（Colin Farrell）都公开表态相挺。

没了演员与编剧，好莱坞将只剩下少数肥皂剧、实境秀及游戏节目能继续制作。电影方面，由于从拍摄到上映之间有较长时间空档，因此新电影上映所受影响较小，但随罢工时间愈长，电影界恐难幸免于难。

SAG-AFTRA虽是美国的劳工工会，但演员罢工冲击恐不限于美国，凡是身为工会会员的演员，无论身处哪个国家进行拍摄，都将立即停下工作，也不得宣传影视作品。

换言之，除非罢工结束，否则首映会或威尼斯影展、多伦多影展等重要的秋季影展都将受波及。

此外，从会计、餐饮乃至运输等无数产业都与好莱坞影视圈息息相关，因此这次罢工对相关产业的财务冲击恐怕大到难以计数。

● 罢工会持续多久

从历史来看，好莱坞罢工时间短至3个多小时、长至数月不等，编剧罢工迄今已约11周，演员则将于14日午夜开始罢工。

至于这次演员罢工将持续多久，SAG-AFTRA主席德瑞雪（Fran Drescher）今天在记者会表示，这取决于制片公司，看他们是否愿意尊重演员的工作并拿出诚意。另外也有娱乐圈的律师预测，此次罢工至少会到秋天。

© 2023 AFP