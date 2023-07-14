新加坡调查交长涉贪案 相关酒店大亨愿协助

（法新社新加坡14日电） 新加坡当局扩大调查交通部长易华仁涉嫌贪污案，对涉及这宗罕见案件的酒店大亨王明星发出逮捕通知，王明星旗下旅店置业公司表示，他已同意与贪污调查局合作，并获准交保。

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旅店置业公司（Hotel Properties Limited）在声明中表示，新加坡贪污调查局（CPIB）未对王明星提出任何指控，但要求王明星提供与易华仁（S.Iswaran）的往来资料。

声明又说，王明星「与贪污调查局充分合作，并已提供对方要求的资料」。

根据这项声明，王明星今天不在国内，他将在回到新加坡后将护照上缴贪污调查局，并已缴纳10万新加坡币（约新台币234万元）保释金。

新加坡总理李显龙本周稍早指示易华仁休假。在此之前，贪污调查局表示，易华仁「目前正在协助」进行中的调查。

李显龙说，贪污调查局已请他批准展开正式调查，其中包括约谈易华仁等人；贪污调查局表示，由于调查仍在进行，无法透露细节。

此案是新加坡罕见的高官贪污调查案，身为亚洲顶尖金融中心的新加坡一向以清廉的政府为傲。公务员领有丰厚薪酬以防贪污，有些部长年薪甚至超过100万新加坡币（约新台币2339万元）。

79岁的王明星坐拥38家酒店和度假村，旗下品牌包括 COMO、四季酒店（Four Seasons）、硬石酒店（Hard Rock Hotel）和凯煌酒店（Concorde）。受到这项消息影响，旅店置业公司股价一度下跌7%，终场以下跌4.4%作收，创下2年多来最糟表现。

© 2023 AFP