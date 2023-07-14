美国气候特使凯瑞访中前 就环保议题与共和党人舌战

（法新社华盛顿13日电） 美国气候特使凯瑞（John Kerry）在访问中国前，受到共和党议员关于国务院环境政策的质问。他今天针对有关他使用碳排放严重私人喷射飞机的指控做出反击。

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法新社报导，周末将飞往北京谈论减少碳排问题的凯瑞指出，他为拜登政府效力期间主要使用商业客机，回想当时并未乘坐私人飞机。

曾任美国国务卿的凯瑞长期以来一直是共和党的目标。这回佛州联邦众议员米尔斯（Cory Mills）对凯瑞说，希望「你的团队和你的私人飞机来到这里没有太大的问题」，这番话似乎激怒了凯瑞。

凯瑞向共和党主导的众院外交事务委员会（House Foreign Affairs Committee）监督小组表示：「我并不同意你的论据，你的论据始于我所听到最令人愤慨的持续谎言之一。」

凯瑞说：「我们没有私人喷射机。我没有私人喷射机。我个人从未拥有私人喷射机。显然，谈论从国务院乘坐私人喷射机来到这里，是相当愚蠢的。」

福斯新闻（Fox News）去年报导，批评凯瑞的人士猛烈抨击他使用从他妻子公司租来的湾流（Gulfstream）GIV-SP型飞机，在拜登政府执政期间从事48次飞行。

亚利桑那州共和党籍众议员毕格斯（Andy Biggs）在听证会后推文指出：「他未拥有私人喷射机，但他确实使用过！」他的推文还附上一篇文章，指这架喷射机已排放超过300公吨的碳。

共和党籍联邦众议员裴利（Scott Perry）将全球暖化形容为「不存在」的问题，指责凯瑞在人为捏造的气候变迁议题上浪费资源。

凯瑞反问世界上的科学家和政府何必要捏造这种威胁时，裴利答道：「因为他们在诈骗，就像你一样，先生。」

在外界批评中国人权纪录和中共拒绝拿出更多作为来抑制化石燃料排放之际，凯瑞也被迫捍卫他与中国的协商。

凯瑞16日将动身前往北京与中国气候变化事务特使解振华会谈，他表示，不能让全球最大的污染者中国阻碍环境进展。

美国和中国是全球前两大温室气体排放国，也是世上最大的可再生能源投资者之一。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）上月访问北京，是近5年来美国最高阶访中官员，美国财政部长叶伦（Janet Yellen）上周也访问中国，继两人之后，凯瑞也将前往中国访问。

© 2023 AFP