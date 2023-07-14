金与正：除非美国放弃敌对政策 否则北韩将采核武吓阻

（法新社首尔14日电） 北韩官媒中央通信社（KCNA）报导，北韩领导人金正恩胞妹金与正今天警告，除非美国放弃她所说的针对平壤的「敌对政策」，否则平壤将采取「毁灭性的核吓阻」措施。 金与正还为北韩进行最新一次洲际弹道飞弹（ICBM）试射辩护，称这是一种自卫行为。

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拥有核武的北韩12日试射一枚固体燃料飞弹，飞行高度最高达6648公里，飞行1001公里后落入东海（East Sea）。

分析家表示，飞行轨迹显示这枚飞弹有能力到达美国本土。

金与正透过中央通信社发表声明表示：「在美国拒绝放弃反平壤政策的前提下…我们将努力建立最具毁灭性的核吓阻力量。」

她说，这次试射是「保护朝鲜半岛免于陷入核战的自卫演习」。她强调，面对华府的「敌对政策」之下，没有人可以责怪平壤。 她接着谴责联合国安全理事会（Security Council）对此次飞弹试射的反应。

安理会15个成员国中的10国，其中包括南韩在内，在联合声明中谴责北韩试射飞弹举动，并指出北韩2023年试射20次弹道飞弹，「再再公然违反安理会多项决议」。

金与正猛烈抨击这一声明，称其「不公平且充满偏见」。

本周初，她指控美军侦察机侵犯北韩领空，并警告不排除予以击落。

© 2023 AFP