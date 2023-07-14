黑海谷物协议即将到期 土耳其总统：蒲亭同意展延

（法新社伊斯坦堡14日电） 土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）今天指出，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）已同意展延黑海谷物协议，但俄方并未证实。黑海谷物协议下周到期。

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艾尔段告诉记者，他与蒲亭已谈过这项重要协议，允许让乌克兰谷物输出以缓和全球粮食危机。

俄罗斯侵略乌克兰5个月后签署的黑海谷物协议即将于17日到期，蒲亭一再扬言不再续签，因为俄罗斯自身出口面临障碍。

艾尔段告诉记者：「我们准备欢迎蒲亭8月来访，我们同意让黑海谷物粮道延续。」

不过俄罗斯新闻媒体提问时，克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）未证实艾尔段的说法。

培斯科夫说：「目前并无俄方有关这方面的声明。」

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在雅加达呼吁俄罗斯展延这项协议，警告说全球最贫穷国家将因缺乏这项协议而受难。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）本周寄给蒲亭一封有关展延这项协议的信函。他支持去除俄罗斯化肥出口的障碍。（译者：徐睿承）

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