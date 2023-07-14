3年1.65亿人陷贫穷 联合国吁发展中国家暂停还债

（法新社纽约联合国总部14日电） 联合国昨天表示，2020年以降，因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情、生活成本危机和俄乌战争的影响，已有1.65亿人陷入贫穷，因此呼吁发展中国家暂停债务还款。

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根据联合国开发计画署（United Nations Development Program）发布的一项研究报告，由于这些冲击，在2020年到2023年底之间，估计将有7500万人陷入赤贫，其定义为日均生活费低于2.15美元（约新台币67元）。另外，9000万人将落至日均生活费3.65美元（约新台币113元）的贫穷线以下。

报告指出：「最贫困的人受到最多苦，他们2023年的收入仍将低于疫情前的水准。」

联合国开发计画署署长施泰纳（Achim Steiner）在一份声明中表示：「过去三年，那些能投资社会安全网的国家成功防止大量人民陷入贫穷。」他补充：「在高债务国家，高额债务、社会支出不足与贫穷率以惊人速度增加等现象间存在相关性。」

这份报告呼吁经济困难国家实暂停偿还债务，将债债经费调整用于提供资金给社会支出和对抗总体经济的冲击。

报告中写道：「这项解方对多边体系而言并非遥不可及。」

根据联合国12日发布的另一份报告，全球约有33亿人，也就是近一半的人口，所居住国家的还债支出高于教育与医疗支出。

发展中国家虽然债务水准较低，但所支付利息较多，部分原因为贷款利率较高。

根据报告，要让新陷入贫穷的1.65亿人口脱贫，所需年度成本超过140亿美元（约新台币4340亿元），占全球产出的0.009%，略低于2022年发展中经济体对外公共债务偿还总额的4%。

报告作者评估，如果将在前述冲击之前即为贫穷人口者的收入损失也包含在内，则缓解成本将达约1070亿美元（约新台币3.2兆元），占全球GDP的0.065%，约为整体公共外债偿还总额的1/4。

© 2023 AFP