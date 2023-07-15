以色列总理尼坦雅胡头晕送医 自称感觉良好无大碍

（法新社耶路撒冷15日电） 以色列总理尼坦雅胡今天因头晕送医后表示，自己感觉「非常好」；他的办公室则称，总理可能有脱水状况。

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总理办公室表示，73岁的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下午被送往特拉维夫（Tel Aviv）附近的席巴医疗中心（Sheba medical centre），他目前「状况良好，正接受医疗评估」。

该办公室稍后透露，尼坦雅胡昨天下午曾在以国北部加利利海（Sea of Galilee，又称泰柏立湖，Lake Tiberias）的炎热环境中度过一段时间。

另一份声明则称，「今天，尼坦雅胡感到轻微头晕，因此在他遵循私人医生柏柯维兹医师（Dr Zvi Berkowitz）的建议，被送往席巴医院的急诊室。」

「初步检查结果并无异常，初步评估是脱水。」

在数小时后发布的一段影片中，尼坦雅胡说，他和妻子在湖边「艳阳下共度了一段时光」，期间「没戴帽子，也没有喝水」。

他坦言，「这显然不是个好主意」，但自己现在感觉好多了。

「我感觉良好。」他也不忘呼吁民众在酷热天气下「减少在阳光下度过的时间」，同时不要忘记「多喝水」。

去年10月，尼坦雅胡也曾在医院度过1夜。据总理办公室的说法，当时他参加犹太赎罪日（Yom Kippur）斋戒活动时感到不适，因此被送往医院。

© 2023 AFP