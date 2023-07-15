创纪录热浪肆虐 美国、欧洲、日本无一幸免

（法新社罗马15日电） 从美国、欧洲到日本，预计世界各地都将出现创纪录高温。极端高温也充分显现出全球暖化带来的威胁。

广告 继续浏览后续

法新社报导，本周末义大利气温预料将创下历史新高，卫生部已对罗马、波隆那（Bologna）和佛罗伦斯（Florence）等16个城市发布「红色警报」。

气象中心警告，民众应为「今夏最强热浪、同时也是有史以来最强热浪之一」做好准备。

本月17日，罗马的气温可能达到摄氏（下同）40度，18日甚至会飙升至43度，打破2007年8月创下的40.5度纪录。

欧洲太空总署（European Space Agency）表示，义大利西西里岛（Sicily）与萨丁尼亚岛（Sardinia）气温可能高达摄氏48度，「这可能是欧洲有纪录以来的最高温」。

据希腊国家气象机构EMY，「今天国内部分地区的最高气温可能达到44度。昨天，底比斯（Thebes）市中心的气温也来到44.2度。」

获联合国教科文组织（UNESCO）列为世界文化遗产的景点雅典卫城（Acropolis）明天将连续第3天暂停开放。

法国国家气象机构也表示，6月是法国有纪录以来第2热的月份，自本月11日以来，该国多个地区一直处于热浪警报下。

在亚洲，在本月16日和17日，日本东部部分地区的气温预计也将升至38至39度，气象机构警告，气温可能追平过往纪录。

据报导，在印度北部，季风带来的豪雨已导致至少90人丧生。

美国加州的死谷国家公园（Death Valley National Park）原本就是地球上最热的地方之一，今天也可能写下新猷，气温可能攀升至54度。

© 2023 AFP