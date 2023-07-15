加拿大野火肆虐 今年已烧毁逾千万公顷

（法新社蒙特娄15日电） 加拿大政府的官方统计数据显示，该国今年已有超过1000万公顷土地被野火烧毁，这个数字不仅打破纪录，也超出科学家最悲观的预测。

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法新社报导，根据加拿大跨部门森林火灾中心（Canadian Interagency Forest Fire Centre，CIFFC）的全国数据，此前最高的纪录出现在1989年，当时全年遭野火烧毁的面积达到730万公顷。

今年，在短短6个半月的时间里，加国被烧毁的面积大致与葡萄牙或冰岛相当。

自1月以来，总共发生4088起火灾，其中多起火灾导致数十万公顷的土地付之一炬。

截至本月13日，野火导致逾15万人流离失所，当天还有1名19岁消防员殉职。

部署在魁北克省北部重灾区的法国消防队负责人（Philippe Sansa）告诉法新社，「我们负责的地区非常辽阔。」

「我们处理中的火灾蔓延长达65公里，这给我们带来巨大挑战。」

仅管加国的多数火灾都发生在人迹罕至之处，但它们仍然会对环境造成严重后果。

加拿大自然资源部森林火灾专家布兰杰（Yan Boulanger）告诉法新社，「我们发现，今年的数据比我们最悲观的预测还要糟糕。自5月初以来，我们完全没有喘息的机会，这真的太疯狂了！」

截至今天，加国共有906起尚未扑灭的火灾，其中570起被视为已经失控，且没有任何省分能够幸免。

目前加国大部分地区正遭逢严重干旱，数月以来的降雨量都低于平均水准，气温偏高。

© 2023 AFP