南韩总统尹锡悦首访乌克兰 承诺扩大援助规模

（法新社基辅15日电） 南韩总统尹锡悦今天首度访问乌克兰，并承诺将「扩大规模」提供基辅人道与非致命军事援助。

广告 继续浏览后续

南韩是世界第9大武器出口国，但长期抱持不供应致命武器给正在发生冲突地区的政策。

尹锡悦在与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）召开的联合记者会上宣布，南韩「将较去年扩大供应规模，当时我们是提供头盔和防弹背心这类物资」。

尹锡悦并表示，南韩提供乌克兰的人道援助金额，将由去年的1亿美元增至今年的1亿5000万美元（约新台币46亿元）。

泽伦斯基则在记者会上对尹锡悦说：「感谢您与我进行意义重大的对话，感谢您的强力支持。」他还告诉记者：「我们谈论如何让人们过正常且安全日子的一切相关重要事务。」

泽伦斯基并感谢尹锡悦再度主动「提供乌克兰财务、技术和人道援助」。此外他未提及更多细节。

泽伦斯基也赞扬南韩提供军车与排雷设备，称这些物资「协助我们拯救生命」。

尹锡悦在与泽伦斯基会晤前，先拜访了据称俄罗斯军队大屠杀地点乌克兰的布查镇（Bucha）。

尹锡悦表示：「现在的乌克兰，让我想起过去的南韩。」他赞扬国际社会当时提供援助，让南韩能「奇迹般」击退北韩，且最终发展成为世界主要经济体之一。

南韩生产大量与北大西洋公约组织（NATO）需求相容的武器，包括战车、榴弹炮和受欢迎的炮弹。首尔也出售战车和榴弹炮给波兰，而波兰是乌克兰对抗俄罗斯全面侵略的关键盟邦。

© 2023 AFP